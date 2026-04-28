【モデルプレス＝2026/04/28】Snow Manの目黒蓮と俳優の高橋文哉が4月27日に『SAKAMOTO DAYS』ファミリー試写会にサプライズ登場。お気に入りの“最強家族”エピソードなどを語った。【写真】スノメンバーら、約250人のファミリーの前にサプライズ登場◆目黒蓮＆高橋文哉、サプライズ登場かつて全ての悪党が恐れる凄腕の伝説の殺し屋だった主人公・坂本太郎が、今は愛する家族を守るために迫り来る刺客と戦う『SAKAMOTO DAYS』だが