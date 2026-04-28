Snow Man目黒蓮＆高橋文哉、ファミリー約250人の前にサプライズ登場 憧れの家族像語る【SAKAMOTO DAYS】
【モデルプレス＝2026/04/28】Snow Manの目黒蓮と俳優の高橋文哉が4月27日に『SAKAMOTO DAYS』ファミリー試写会にサプライズ登場。お気に入りの“最強家族”エピソードなどを語った。
【写真】スノメンバーら、約250人のファミリーの前にサプライズ登場
かつて全ての悪党が恐れる凄腕の伝説の殺し屋だった主人公・坂本太郎が、今は愛する家族を守るために迫り来る刺客と戦う『SAKAMOTO DAYS』だが、坂本は葵に恋をし、殺し屋を引退後、結婚、娘の誕生を経てふくよかな体型になりながらも圧倒的な強さを持つ、家族を愛する“最強のお父さん”となる。そんな本作の主人公・坂本にちなみ、「うちの家族のここが最強エピソード」を公式サイトで募集。当選した小学生以下の子どもと家族の親子約250人を招待したファミリー試写会を実施した。
そこに急遽、本作で“最強のお父さん”坂本を演じた目黒と坂本の相棒である朝倉シンを演じた高橋がサプライズ登壇。上映前で本作を楽しみにしている観客の前に、アニメ「SAKAMOTO DAYS」より「さかもとさん」（着ぐるみ）が登壇し盛り上がったところで、続いて“最強の助っ人”として会場後方の扉から目黒と高橋がサプライズ登場。黄色い歓声、さらには「めめー！」と呼ぶ声も飛び交い、子どもとハイタッチをしながら登場する2人に会場の熱気は一気に盛り上がり、割れんばかりの拍手が起こった。
そんな中、目黒は「これから映画を観てくださるということで、笑いあり、アクションもたくさんあって、ジェットコースターのようなあっという間に終わってしまう映画になっていると思います。みんなが少しでも楽しんでもらえたら嬉しいです」と会場を見渡しながら挨拶し、「小さい子が多くてかわいい！」と胸を打たれている様子。高橋は「サプライズということで、登場口に目黒さんと2人きりになってそわそわしていました。子どもたちの元気な熱量を感じることができました。年齢関係なく楽しめる映画だと思っていますし、色々なキャラクターが出てきていたり、遊園地も出てきたりするので楽しんでいただけたらと思います」と挨拶した。
そして会場が和やかな雰囲気に包まれている中、たくさんの応募があった「うちの家族のここが最強エピソード」のトークに。目黒、高橋がその中で特に印象に残ったお気に入りの“最強家族”エピソードを発表。目黒が選んだ“最強家族”エピソードは、「うちの家族の最強なところは、“日常をエンタメに変える力”です。パパと息子が柔道をやっている影響で、家でも自然と技を掛け合って遊ぶのが恒例になっています。最初は見ているだけだった私と娘も、気づけば一緒に参加して、家の中はいつも笑い声でいっぱいです。特別なことがなくても、こんなふうに何気ない時間を楽しい思い出に変えてしまえるところが、うちの家族の最強です」と発表した。「なにより日常をエンタメに変えちゃうという、少しでも楽しい時間や、家族で笑い合える時間を増やして過ごしていることがとても素敵。自分もこういうの憧れます。坂本もそうですけど、あたたかい家庭がイメージできていいなと思って選びました」と自身の憧れの家族像を語った。
そして高橋が選んだ“最強家族”エピソードは、「シンが人の心を読めるように、うちの家族はお互い何も言わなくても何を考えているのか分かるので、お買い物に行った時に買って行ったものがちょうど家族の欲しいもの、食べたいものだったりすることがよくあります。今同じこと考えていたっていうことも毎日のようにあります」と発表。高橋は「これはすごい！」と感銘を受けながら「僕は普段そんなに会わない人だったら“今日眠いんだろうな”“今日疲れているんだろうな”とか考えちゃいます。もし共演者の方だったら、“さっき噛んじゃったの気にしてるんだろうな”とか（笑）。そのときは声かけます！」と話すと、「もしかして俺噛んでた？」と目黒がツッコむ場面も。最強バディを演じた2人の息の合った掛け合いが繰り広げられた。また、目黒は“家族”同様の存在でもあるSnow Manのメンバーについて問われると、「メンバーが考えていることは分からないですね…（笑）」と照れながら明かし、会場の笑いを誘った。そして、最後は「さかもとさん」と観客と一緒に自撮りで記念撮影。終始アットホームな温かい雰囲気に包まれて、サプライズ登壇を締めくくった。
全ての悪党が恐れる凄腕の殺し屋だった主人公・坂本は、ある日コンビニで働く女性・葵に一目惚れをしてあっさり殺し屋を引退。結婚、娘の誕生を経て、ふくよかな体型になった坂本は「坂本商店」を営んでいたが、次々と悪党が迫り来る。愛する家族との平和な日常を守るため、次々と襲い来る客と戦う【日常×非日常】のソリッドアクションストーリーだ。本作のメガホンをとるのは、『銀魂』シリーズで映画界を席巻し、『今日から俺は！！劇場版』で興行収入54億円を突破、社会現象を巻き起こしたコメディの鬼才・福田雄一氏。そして、制作プロダクションは『キングダム』シリーズや、『ゴールデンカムイ』などを手掛けるCREDEUS。豪華キャスト・スタッフ陣が福田監督のもとに集結し、この春、本格アクションエンターテインメントが誕生する。（modelpress編集部）
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◆目黒蓮＆高橋文哉、サプライズ登場
かつて全ての悪党が恐れる凄腕の伝説の殺し屋だった主人公・坂本太郎が、今は愛する家族を守るために迫り来る刺客と戦う『SAKAMOTO DAYS』だが、坂本は葵に恋をし、殺し屋を引退後、結婚、娘の誕生を経てふくよかな体型になりながらも圧倒的な強さを持つ、家族を愛する“最強のお父さん”となる。そんな本作の主人公・坂本にちなみ、「うちの家族のここが最強エピソード」を公式サイトで募集。当選した小学生以下の子どもと家族の親子約250人を招待したファミリー試写会を実施した。
そんな中、目黒は「これから映画を観てくださるということで、笑いあり、アクションもたくさんあって、ジェットコースターのようなあっという間に終わってしまう映画になっていると思います。みんなが少しでも楽しんでもらえたら嬉しいです」と会場を見渡しながら挨拶し、「小さい子が多くてかわいい！」と胸を打たれている様子。高橋は「サプライズということで、登場口に目黒さんと2人きりになってそわそわしていました。子どもたちの元気な熱量を感じることができました。年齢関係なく楽しめる映画だと思っていますし、色々なキャラクターが出てきていたり、遊園地も出てきたりするので楽しんでいただけたらと思います」と挨拶した。
◆目黒蓮＆高橋文哉、お気に入り“最強家族”エピソード発表
そして会場が和やかな雰囲気に包まれている中、たくさんの応募があった「うちの家族のここが最強エピソード」のトークに。目黒、高橋がその中で特に印象に残ったお気に入りの“最強家族”エピソードを発表。目黒が選んだ“最強家族”エピソードは、「うちの家族の最強なところは、“日常をエンタメに変える力”です。パパと息子が柔道をやっている影響で、家でも自然と技を掛け合って遊ぶのが恒例になっています。最初は見ているだけだった私と娘も、気づけば一緒に参加して、家の中はいつも笑い声でいっぱいです。特別なことがなくても、こんなふうに何気ない時間を楽しい思い出に変えてしまえるところが、うちの家族の最強です」と発表した。「なにより日常をエンタメに変えちゃうという、少しでも楽しい時間や、家族で笑い合える時間を増やして過ごしていることがとても素敵。自分もこういうの憧れます。坂本もそうですけど、あたたかい家庭がイメージできていいなと思って選びました」と自身の憧れの家族像を語った。
そして高橋が選んだ“最強家族”エピソードは、「シンが人の心を読めるように、うちの家族はお互い何も言わなくても何を考えているのか分かるので、お買い物に行った時に買って行ったものがちょうど家族の欲しいもの、食べたいものだったりすることがよくあります。今同じこと考えていたっていうことも毎日のようにあります」と発表。高橋は「これはすごい！」と感銘を受けながら「僕は普段そんなに会わない人だったら“今日眠いんだろうな”“今日疲れているんだろうな”とか考えちゃいます。もし共演者の方だったら、“さっき噛んじゃったの気にしてるんだろうな”とか（笑）。そのときは声かけます！」と話すと、「もしかして俺噛んでた？」と目黒がツッコむ場面も。最強バディを演じた2人の息の合った掛け合いが繰り広げられた。また、目黒は“家族”同様の存在でもあるSnow Manのメンバーについて問われると、「メンバーが考えていることは分からないですね…（笑）」と照れながら明かし、会場の笑いを誘った。そして、最後は「さかもとさん」と観客と一緒に自撮りで記念撮影。終始アットホームな温かい雰囲気に包まれて、サプライズ登壇を締めくくった。
◆目黒蓮主演「SAKAMOTO DAYS」
全ての悪党が恐れる凄腕の殺し屋だった主人公・坂本は、ある日コンビニで働く女性・葵に一目惚れをしてあっさり殺し屋を引退。結婚、娘の誕生を経て、ふくよかな体型になった坂本は「坂本商店」を営んでいたが、次々と悪党が迫り来る。愛する家族との平和な日常を守るため、次々と襲い来る客と戦う【日常×非日常】のソリッドアクションストーリーだ。本作のメガホンをとるのは、『銀魂』シリーズで映画界を席巻し、『今日から俺は！！劇場版』で興行収入54億円を突破、社会現象を巻き起こしたコメディの鬼才・福田雄一氏。そして、制作プロダクションは『キングダム』シリーズや、『ゴールデンカムイ』などを手掛けるCREDEUS。豪華キャスト・スタッフ陣が福田監督のもとに集結し、この春、本格アクションエンターテインメントが誕生する。（modelpress編集部）
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