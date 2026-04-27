【モデルプレス＝2026/04/27】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のKARINA（カリナ）が4月26日、自身のInstagramを更新。スポーティーな姿を公開し、話題となっている。【写真】紅白出場K-POP美女「鍛え上げられた脚が美しい」ヘルシーなショーパン姿◆aespaカリナ、ショートパンツから美脚スラリカリナは屋外で撮影された写真を投稿。高層ビル群を背景に、茶色のタンクトップとスポーティーなショートパンツ、黒のアウターに