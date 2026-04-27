aespaカリナ、脚線美際立つスポーティーコーデ「全身のバランスが神」「ショートパンツが似合いすぎてる」の声
【モデルプレス＝2026/04/27】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のKARINA（カリナ）が4月26日、自身のInstagramを更新。スポーティーな姿を公開し、話題となっている。
【写真】紅白出場K-POP美女「鍛え上げられた脚が美しい」ヘルシーなショーパン姿
カリナは屋外で撮影された写真を投稿。高層ビル群を背景に、茶色のタンクトップとスポーティーなショートパンツ、黒のアウターに黒いキャップを合わせ、鍛え上げられた脚が際立つショットになっている。
この投稿には「とても可愛い」「ショートパンツが似合いすぎてる」「鍛え上げられた脚が美しい」「スタイル抜群で憧れる」「全身のバランスが神がかってる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】紅白出場K-POP美女「鍛え上げられた脚が美しい」ヘルシーなショーパン姿
◆aespaカリナ、ショートパンツから美脚スラリ
カリナは屋外で撮影された写真を投稿。高層ビル群を背景に、茶色のタンクトップとスポーティーなショートパンツ、黒のアウターに黒いキャップを合わせ、鍛え上げられた脚が際立つショットになっている。
◆aespaカリナの投稿に反響
この投稿には「とても可愛い」「ショートパンツが似合いすぎてる」「鍛え上げられた脚が美しい」「スタイル抜群で憧れる」「全身のバランスが神がかってる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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