日本テレビ系『笑点』（毎週日曜後5：30）が12日に放送され、座布団運びの山田隆夫が復帰した。【写真】『笑点』山田隆夫欠席で代役を務めた春風亭昇りん石川県加賀市からの収録放送だった前回、前々回は欠席。春風亭昇太の弟子・風亭昇りんを座布団運びを務めていた。今回は山田が登場し、3週間ぶりに「座布団と幸せを運ぶ山田隆夫です」と元気にあいさつした。SNSでは「笑点山田さん復活してる」「山田くんが復帰してて