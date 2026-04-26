日テレ『笑点』「山田さん復活してる」「安心した」「ほっとした」 座布団運びの山田隆夫が3週間ぶり登場
日本テレビ系『笑点』（毎週日曜 後5：30）が12日に放送され、座布団運びの山田隆夫が復帰した。
【写真】『笑点』山田隆夫欠席で代役を務めた春風亭昇りん
石川県加賀市からの収録放送だった前回、前々回は欠席。春風亭昇太の弟子・風亭昇りんを座布団運びを務めていた。今回は山田が登場し、3週間ぶりに「座布団と幸せを運ぶ山田隆夫です」と元気にあいさつした。
SNSでは「笑点山田さん復活してる」「山田くんが復帰してて安心したぜい」「今日は、山田くんがいてほっとした」「おかえりなさい」など、多数の声が寄せられた。
【写真】『笑点』山田隆夫欠席で代役を務めた春風亭昇りん
石川県加賀市からの収録放送だった前回、前々回は欠席。春風亭昇太の弟子・風亭昇りんを座布団運びを務めていた。今回は山田が登場し、3週間ぶりに「座布団と幸せを運ぶ山田隆夫です」と元気にあいさつした。
SNSでは「笑点山田さん復活してる」「山田くんが復帰してて安心したぜい」「今日は、山田くんがいてほっとした」「おかえりなさい」など、多数の声が寄せられた。