「ぐぅうう〜むぅうう〜」──不夜城・新宿歌舞伎町の中心部に位置するコンビニエンスストアローソン」の店舗内で、ブルーの縦じまユニフォームを着た店員同士が掴み合いの乱闘を繰り広げている。【写真】ローソン内で行われた乱闘の様子など。縦じまの店員らが取っ組み合いに発端は、4月24日にX（旧Twitter）上で拡散されたポストだ。《ローソンでお茶買おうとしたら、目の前で店員同士で殴り合い始まったんやが》と書かれた