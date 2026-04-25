ロッテは、チョコレート菓子ブランド「パイの実」の大改革に踏み切った。初の試みとしてキャラクターが動き出すなどのストーリーを付与してブランドロイヤルティを徹底強化していく。「パイの実」は1979年9月、ロッテのチョコレート菓子の先駆的ブランドとして誕生した。パッケージは、64層のパイ生地からなる形状やネーミングから着想を得て「パイの実」が次々と実る木々を描き、それに付随してリスや建物をデザイン。だが