推し活
『推し活』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月7日
2026年8月4日
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KDDIがauで1台2番号サービスを開始、月額550円でeSIM対応機種向けに提供
月額税込み550円で2つ目の番号を取得でき、eSIM対応機種が必要である
読売新聞オンライン
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「楽して稼ぐためにランダムグッズの販売を」お店側の本音に批判の声集まる
内外タイムス
2026年7月23日
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広島カープ・斉藤優汰 4年目での初勝利には「推し活」が支えになっていた
斉藤は、アイドルグループ「=LOVE」への推し活が精神的支柱になっているそう
デイリースポーツ
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武田真治が「初めての推し活」5月にデビューしたアイドルの初ライブに参戦
横浜アリーナで開催された初のコンサートで、バックステージも訪問したとのこと
スポーツ報知
2026年7月21日
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サンリオキャラクターの夢のホテルが新宿・東急歌舞伎町タワーに登場
韓国で大ヒットした没入型展示が日本初上陸し、全9室の客室を巡る構成である
cocotte
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月収7割を推し活に費やす人も、借金を抱えながら推し続ける人たちの実態
MBSニュース
2026年7月19日
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「いつまで続けるの？」30歳女性の推し活に向けられた友人の一言
30歳女性が推し活を続けることへの「悪気のない一言」をテーマに描いた作品で
オトナンサー
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50＆60代女性の2人に1人が「推し」あり 年間費用の平均は11万348円
「推し」がある（いる）割合は50代、60代で50％前後という結果に
よろず~ニュース