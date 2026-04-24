きょうの為替市場、ＮＹ時間にかけてややドル安の動きが見られており、ドル円は１５９円台半ばに値を落としている。イラン情勢を巡る不透明感が引き続き影響しているものの、以前のような積極的なドル買いまでは見られず、ドル円も１６０円にはなお慎重といったところのようだ。 ファンダメンタルズに意識が戻りそうな気配もある中で、市場は来週の各国中銀の政策会合を注視している。中東情勢や原油高にいまだ着地点が見え