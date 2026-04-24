ドル円は１５９円台半ば 来週の各国中銀の会合を注視＝ＮＹ為替序盤
きょうの為替市場、ＮＹ時間にかけてややドル安の動きが見られており、ドル円は１５９円台半ばに値を落としている。イラン情勢を巡る不透明感が引き続き影響しているものの、以前のような積極的なドル買いまでは見られず、ドル円も１６０円にはなお慎重といったところのようだ。
ファンダメンタルズに意識が戻りそうな気配もある中で、市場は来週の各国中銀の政策会合を注視している。中東情勢や原油高にいまだ着地点が見えず、インフレや成長への影響が可視化しずらい中、各国とも据え置きが確実視されている。そのような中で、どのようなメッセージを発してくるかに市場は注目している。
日銀については、来週の決定会合で据え置きを決める見通し。一段の物価高が景気を圧迫する懸念が強まる中、今後の対応が注目されるが、エコノミストからは、原油高が他に波及するのは２０２７年以降と見られ、政府の物価対策もある中、日本の総合インフレは、しばらく２％割れの水準が続くと見ているという。
それでも日銀は中立金利までの引き上げを目指しており、来週はその利上げ期待を後退させいような姿勢を示す会合になると見ているという。次回の利上げは６月会合の可能性が依然高いとも述べている。
なお、日本時間２３時のＮＹカットでのオプションの期日到来は１５９円に観測されている。
24日（金）
159.00（15.3億ドル）
27日（月）
158.00（11.0億ドル）
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美
ファンダメンタルズに意識が戻りそうな気配もある中で、市場は来週の各国中銀の政策会合を注視している。中東情勢や原油高にいまだ着地点が見えず、インフレや成長への影響が可視化しずらい中、各国とも据え置きが確実視されている。そのような中で、どのようなメッセージを発してくるかに市場は注目している。
日銀については、来週の決定会合で据え置きを決める見通し。一段の物価高が景気を圧迫する懸念が強まる中、今後の対応が注目されるが、エコノミストからは、原油高が他に波及するのは２０２７年以降と見られ、政府の物価対策もある中、日本の総合インフレは、しばらく２％割れの水準が続くと見ているという。
それでも日銀は中立金利までの引き上げを目指しており、来週はその利上げ期待を後退させいような姿勢を示す会合になると見ているという。次回の利上げは６月会合の可能性が依然高いとも述べている。
なお、日本時間２３時のＮＹカットでのオプションの期日到来は１５９円に観測されている。
24日（金）
159.00（15.3億ドル）
27日（月）
158.00（11.0億ドル）
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美