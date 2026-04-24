《「未就学児」というのは0〜2歳で3歳からは小学校卒業までは子供料金がかかる。私はアルバイトだが店長からそのように指示されている。》【写真】『鳥貴族』が改めて発表した未就学児の料金鳥貴族を子連れ利用で料金トラブル“バイトテロ”なる言葉が生まれて久しいが、また違った形のアルバイト店員が絡んだトラブルがSNSで発覚した。冒頭は『Threads』のユーザーが焼き鳥チェーン『鳥貴族』を利用した際の店の応対を投稿した