《「未就学児」というのは0〜2歳で3歳からは小学校卒業までは子供料金がかかる。私はアルバイトだが店長からそのように指示されている。》

【写真】『鳥貴族』が改めて発表した未就学児の料金

鳥貴族を子連れ利用で料金トラブル

“バイトテロ”なる言葉が生まれて久しいが、また違った形のアルバイト店員が絡んだトラブルがSNSで発覚した。冒頭は『Threads』のユーザーが焼き鳥チェーン『鳥貴族』を利用した際の店の応対を投稿した文章だ。

「この投稿者は“大人4人と3歳の子ども2人”のグループで鳥貴族を利用。食べ放題・飲み放題メニューの『トリキ晩餐会』を“未就学児は無料”という認識で注文しました。無料は投稿者の間違った認識ではなく、その旨は鳥貴族公式サイトに《未就学児…無料》と記載されています。トリキ晩餐会は大人1人税込み3900円なので本来であれば、大人4人分の会計となるはずが、子どもの料金も加算された額の請求となったというトラブルです」（WEBライター）

そのような会計を提示されたThreadsの投稿者は、その場で改めて鳥貴族の公式サイトを確認。そのうえで“未就学児”という言葉の意味（範囲）もネットで検索。そのうえで前者は前出のとおり《未就学児…無料》、後者は“小学校入学まで”であることを、応対したアルバイトスタッフと一緒に確認したという。

そこまで“証拠”を提示して、ようやく投稿者に返金がなされたという。次の言葉を添えられて。

《「鳥貴族のHPの書き方が悪いだけで、本来は3歳から料金がかかります。返金は今回だけですので」》（「」はアルバイトスタッフの弁。鳥貴族利用者のThreadsの投稿より）

事態を重く見た鳥貴族は即座に公式サイトにて謝罪文を掲載。

《今回の誤請求について、従業員間での料金体系に関する情報伝達の過程において齟齬があったことで、お客様へ誤った会計金額をご請求するに至りました》（鳥貴族公式サイトより）

「料金を請求された」多数の反応

Threadsの“未就学児なのに料金を請求された”という最初の投稿には、多数の反応があった。鳥貴族を問題視するもの、逆に投稿者を叩くもの。そしてそれだけでない。本件に対し「私も」という同じ形での“被害者”の声だ。

《うちもこの前3歳児と行ったらお金とられてました！レシート見て気付いたのですぐ行ったら間違えでしたと返金していただけました！》

《私も前に3歳児の料金請求されたことあります！！指摘したら主様ほどごねられなかったですが、子どもも料金かかりますよ、みたいなこと言われて私も公式サイト見せて説明しました！納得いかなさそうな感じで謝罪とかもなく、はぁ？って感じでした！！！！！！！！》

文面を見ると、状況および鳥貴族スタッフの応対は今回の件と似通っている。もちろん上記の声については、その真偽は定かではない。しかし、鳥貴族スタッフ間による“未就学児”という言葉の認識の間違い、鳥貴族が公式に発表した文面にある《従業員間での料金体系に関する情報伝達の過程において齟齬》は他店でも起こっているかもしれない。

本件が発覚した『Threads』にて、同様のケースも報告されていること、それも踏まえてグループで今後はどのような対応を考えているか、鳥貴族を運営する株式会社エターナルホスピタリティグループに問い合わせると以下の回答となった。

「過去に同様の事象が発生していたケースがないか、全店舗の責任者へヒアリングを進めています。再発防止に向けては、全店舗に対して事象共有および当該プランの内容についてスタッフへの再確認の徹底を行ったほか、年齢・料金確認方法など運用面の見直しについて検討を進めております」（株式会社エターナルホスピタリティグループ）

ちなみに鳥貴族公式サイトのトリキ晩餐会についてのページには、大人料金（中学生以上）が記載されているのみ。別料金となる《小学生以下のお子様》についての記載はなく、一般的にそこまで詳しく見る人も少ないだろう“よくあるご質問”に《小学生…税込1,950円 未就学児…無料》と記載されている。

サイトの片隅にひっそりと、ある種“裏メニュー”的に記載された《未就学児…無料》。本件はあくまでも“齟齬”であり、そしてこれからは齟齬がないといいのだが……。