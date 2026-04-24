イラン船籍の貨物船が米海軍の海上封鎖の突破を試みた後、米軍がアラビア海でパトロールを行う様子＝20日/US Navy（CNN）米軍の当局者はイランとの現状の停戦が崩壊した場合に備え、ホルムズ海峡内のイランの能力を狙う新たな作戦計画を策定していることが分かった。事情に詳しい複数の情報筋が明らかにした。情報筋によると、検討されている攻撃目標の選択肢には、ホルムズ海峡やアラビア湾南部、オマーン湾周辺のイランの能力に