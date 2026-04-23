フリーアナウンサー羽鳥慎一（55）が23日、TOKYO FM「ラジオのタマカワ」（木曜午前11時30分）にゲスト出演。「アナウンサーの姿勢として最高峰」だと思う人物を語った。羽鳥はアナウンサーとして参考にしている人物を聞かれると「昔はね、徳光さん参考にしてたんですけど。最近寝ちゃうんですよね」と笑いを交えつつ、日本テレビの先輩徳光和夫の名前を挙げた。続けて「アナウンサーの姿勢としては最高峰だと思いますよ」と称賛。