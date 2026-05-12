市街地に連日出没するクマについて2026年5月12日放送の「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）は春グマの今年の特徴を紹介した。番組で流す視聴者が撮影した映像には街角や車道を歩いている大きなクマの姿が。「でかいでかい」「怖い」といった撮影者の声が恐怖感をさらにかきたてる。専門家が指摘する特徴「母親がいない子グマだけを見るのは非常にまれ」冬眠明けの春グマが人里に相次いで出没する異常事態に、クマの生態