フリーアナウンサー羽鳥慎一（55）が、30日放送のテレビ朝日系『羽鳥慎一モーニングショー』（前8：00）に生出演。レギュラーコメンテーターの玉川徹氏をフォローするシーンがあった。【写真】7歳娘の古着を手に持つ羽鳥慎一アナ番組は、中国の最新ロボット開発を特集。俊足の“マラソンロボット”や、24時間稼働できる“商品仕分けロボット”、街の売店に導入されている“ロボット店員”など、さまざまな種類の“人型ロボット