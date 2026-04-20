元兵庫県警刑事部長の棚瀬誠氏が20日、テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。台湾のテレビ局「民視」が、京都府南丹市で男児の遺体が遺棄された事件に関して、逮捕された父親が中国人だという誤情報を報道したとして謝罪する声明を発表したことに言及した。テレビ局「民視」は、日本の交流サイト（SNS）の情報を基に報じたという。逮捕前の15日夜に報じていたもので、ニュースサイトに掲載した動