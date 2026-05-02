元フジテレビアナウンサーで弁護士の菊間千乃氏（54）が2日、自身のインスタグラムを更新し、同日のTBS「情報7daysニュースキャスター」（土曜後10・00）に出演することを報告した。4月21日に虫垂炎の緊急手術を受け、入院していることを明かしていた。「皆さま、ご心配を頂きまして、ありがとうございます」と書き始めた菊間氏。「無事に退院して、今週半ばから弁護士業は再開しております」と報告した。「本日はこれから