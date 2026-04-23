23日の衆議院憲法審査会で、この憲法審査会がNHKで中継されないことが取り上げられた。【映像】中継しない理由にざわついた瞬間（実際の様子）国民民主党の玉木雄一郎代表が「広く国民に議論を知っていただくためにNHK中継をぜひお願いしたい」と述べると、日本維新の会の阿部圭史議員も、「NHK中継について、我々も含めて主要会派はみな賛同している。（幹事会がNHKに中継を申し入れた結果）NHKからの返答をこの場で共有して