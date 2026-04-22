山形県南陽市に位置する赤湯（あかゆ）温泉は、平安時代後期から続く開湯930有余年の歴史を誇る温泉地です。その名の由来は、約900年前に戦いで傷ついた家来たちが湯に浸かった際、たちまち傷が治り、傷口から出た血で湯が深紅に染まったという伝説に基づいています。源泉は3つの系統があり、泉質は含硫黄-ナトリウム・カルシウム-塩化物温泉などで、源泉温度は約63度に達します。主な効能としては、きりきず、やけど、皮膚病、慢