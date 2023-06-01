【2対8モード】 4月29日～5月20日 再実装 Behaviour Interactiveは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/PC向け非対称対戦型マルチプレイヤーホラーゲーム「Dead by Daylight」においてアップデートを実施し、「2対8モード」を4月29日から5月20日まで期間限定で再実装する。