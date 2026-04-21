映画やアニメーションなど数多くの映像作品を手掛けてきた東映株式会社が、創立75周年の節目となる4月21日、新たにゲーム事業ブランド「東映ゲームズ」を設立したことを発表しました。発表にあわせ、東映映画のオープニング映像として誰もが知る「荒磯に波」をピクセルアニメーション化した特別映像も公開されています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■カイロソフトとのタッグで生まれた遊び心あふれるロ