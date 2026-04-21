大谷の活躍によって、二刀流をスムーズに挑戦させるために生まれたルールがクローズアップされている(C)Getty Imagesメジャー9年目、大谷翔平ドジャース）の娯楽は尽きない。約3年ぶりに投打二刀流でのフルシーズンを送っている31歳は、打っても、投げても、好成績をマーク。とりわけ“投手”としては3登板というスモールサンプルではあるものの、防御率0.50、WHIP0.72という圧巻のスタッツを記録し、エース級の働きを披露。