中央公論新社が主催する「新書大賞2026」で、東畑開人さんが臨床心理士としての20年間の集大成として書き上げた『カウンセリングとは何か』（講談社現代新書）が大賞を受賞しました。2026年3月21日には、リニューアルオープンしたばかりの書店、三省堂書店神田神保町本店で贈賞式と記念講演が開催。「方法としての新書」と題されたその講演を、前後編にわたってお届けします。この前編では、新書を読むとはどういうことか、そして