4月19日、福島競馬場で行われた4R・3歳未勝利（ダ1700m）は、小林美駒騎乗の3番人気、アラクラン（牡3・美浦・田村康仁）が快勝した。1馬身差の2着にアイビーチーキー（牡3・美浦・加藤士津八）、3着にマルシュボヌール（牝3・栗東・柴田卓）が入った。勝ちタイムは1:46.3（良）。1番人気で斎藤新騎乗、サトノワーグナー（牡3・美浦・斎藤誠）は4着、2番人気で藤懸貴志騎乗、ストリートクイーン（牝3・栗東・高橋一哉）は5着敗