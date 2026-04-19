子供の頃の怖い話とはまた違う、“大人だからこそゾッとする怪談”があります。そんな不可解な出来事を描いた漫画『ミニ検問』（作：色白ゆうじろうさん）がSNSで注目を集めています。【漫画】『ミニ検問』（全編を読む）それはとある日の深夜、警察官が2人体制でミニ検問を実施している場面から始まります。川下巡査部長が「助手席の女性がベルト違反だ」と無線で伝え、芋山巡査が該当車に停止を求めました。運転していたのは若い