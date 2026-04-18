【北京＝吉永亜希子】中国で花粉症患者が増加している。患者数は２億人を超えるとも言われ、当局は今春、全国規模の花粉飛散量の予報サービスを開始した。長年の植林に起因するという指摘もあり、当局は花粉症対策と緑化事業の両立を迫られている。１４日午前、北京市内の総合病院のアレルギー外来は患者で混雑していた。花粉症対策用のゴーグルを選ぶ人もいた。外来予約用アプリを見ると、予約は１週間先まで全て埋まっていた