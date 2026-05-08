ゴールデンウイークが終わり、いわゆる「5月病」に悩まされる人も多い時期です。どのような対策が効果的なのか、専門家に聞きました。 最大12連休のゴールデンウイークが終わり、福岡の街の人たちは。■街の人「子どもの日にイチゴ狩りや、息子が喜ぶところに連れて行きました。不調は感じなかったけれど、1週間ぐらい仕事から離れていると、どうしても仕事を忘れて、はかどらなかったですね、朝一は。