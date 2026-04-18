京都府南丹市で男子児童の遺体が見つかった事件で、警察はけさから死体遺棄の疑いに関連して市内の公衆トイレを調べています。【写真を見る】【京都男児遺棄事件】警察が公衆トイレ周辺を捜査「南丹市のどこかに連れて行き首をしめつけて殺し、その場に遺棄」という趣旨を安達優季容疑者（37）が供述報告「自宅から2.6キロ離れた公衆トイレで捜査員が捜査をしています」男子児童の遺棄事件の捜査で警察がけさから調べているのは、