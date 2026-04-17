京都府南丹市の山林に再婚相手の息子の遺体を捨てたとして死体遺棄容疑で逮捕された同市園部町の会社員・安達優季容疑者（37）が「カッとなって首を絞めて殺した」と供述していたことがわかった。安達結希君（11）の遺体は損傷が激しく司法解剖でも死因がわからなかったが、殺害された可能性が極めて濃厚になった。府警捜査1課南丹署捜査本部は死体遺棄事件の証拠固めとともに、殺人事件とみて慎重に捜査を進めている。 【画像】