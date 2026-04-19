京都府南丹市で小学生男児を遺体で発見
『京都府南丹市で小学生男児を遺体で発見』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年5月12日
2026年5月10日
2026年5月8日
2026年5月7日
2026年5月6日
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京都男児遺棄事件 死体遺棄容疑で逮捕された養父を殺人容疑で再逮捕
京都府警は6日、37歳の養父を殺人容疑で再逮捕した
読売新聞オンライン
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京都の男児遺体遺棄事件、父親を殺人容疑で再逮捕へ 京都府警が方針固める
警察は、父親を殺人容疑で6日に再逮捕する方針を固めた
共同通信
2026年4月27日
2026年4月25日
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玉川徹氏が番組で討論…京都の男児遺棄事件で「言ってはいけないワード」
大学教授が死体遺棄容疑なのに「殺人事件」と言ったとFRIDAYが伝えた
FRIDAYデジタル
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男児遺棄事件「すごく優しくてええやつって…」容疑者の親友が胸中吐露
「自分から乱暴なことやるとは本当考えられないですね」とコメント
NEWSポストセブン
2026年4月24日
2026年4月22日
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京都府の男児遺棄事件、母の肉声「共犯者がいるとしか思えない」
相談相手である「霊媒師」によると、「夫が犯人」と信じられない模様だそう
文春オンライン
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京都府の男児遺棄事件 逮捕された義父は「ネグレクト家庭で育った」
過去に母親は祖母に容疑者を託すと、すぐさま姿を消したという
デイリー新潮
2026年4月21日
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男児遺棄事件、一番心配なことは「死因が不詳ということ」元刑事が語る
「一番心配なのは、死因が不詳ということです」と元刑事が語った
J-CASTニュース
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京都小6死体遺棄「仰向けの遺体」に込められた容疑者の心情を推察
遺体が仰向けだった点をめぐり、元捜査一課刑事は容疑者の意図を推察
NEWSポストセブン
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京都男児遺棄事件 報道めぐり、池上彰氏ら言及「もういいんじゃ」「辛い」
メディアが連日報じる中、池上彰氏は「これ以上扱わないほうがいい」と提言
東スポWEB
2026年4月20日
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京都男児遺体遺棄事件 公開捜査前に拡散された「出所不明のビラ」
SNSでは警察の公開捜査前に男児の詳細が書かれた画像が拡散されていたそう
文春オンライン
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男児遺体遺棄事件「遺体を遺棄する方法」逮捕された父親のスマホに検索履歴
父親のスマホに「遺体を遺棄する方法」を検索した履歴が残っていたと判明
日テレNEWS NNN
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男児遺体遺棄 執念の捜査で見えたほころびも…感じた隠蔽工作への違和感
ビラ配りの様子など容疑者の不審点を端緒に捜査を進めていったと捜査関係者
FRIDAYデジタル