アメリカのトランプ大統領は16日、イランとの戦闘終結に向けた2回目の協議について、今週末に行われる可能性があると述べました。トランプ大統領は16日、イランとの協議が今週末に行われる可能性があると言及し、イランとの合意が成立すれば自らパキスタンを訪問する考えを示しました。トランプ氏は「イランが核兵器を持たないことが極めて重要で、彼らはそれに同意している」と主張し、「合意にかなり近づいている」との見通しを