茨城県の圏央道の常総IC付近で大型トラックが渋滞の車列に突っ込む事故があり、1人が死亡しました。21日午前9時半頃、圏央道内回り常総IC付近で、大型トラックが渋滞していた車列に突っこみ、計4台が絡む事故となり、8人が搬送され、うち1人が死亡しました。警察はトラックを運転していた阿部優一容疑者（48）を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しました。阿部容疑者は容疑を認めているということです。この事故の影響で、圏央道坂