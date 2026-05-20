サンワサプライ株式会社は、荷物の量に応じて奥行きを広げられるマチ拡張機能を搭載したビジネスリュック「BAG-BP20WP」を5月下旬に発売する。本製品は、ファスナーを開くだけでメイン収納部の容量を増やせるため、急な荷物の増加や1〜2泊程度の短期出張・旅行にも柔軟に対応できるのが特長だ。内部には、ノートパソコンやタブレットの専用ルームに加え、書類やガジェットを整理しやすい多彩なルームを完備。表面には撥水加工を施