ゴンチャはきょう・21日、期間限定デザートティー「SHINEシャインマスカット」の販売を開始した。今年は“ぷるぷる×シャキシャキ”食感が楽しめるアロエ入り仕様に進化し、シリーズ初となるスパークリングティーも登場。シャインマスカットの芳醇な香りと爽快感を味わえる初夏限定メニューとなっている。【写真】上品な香りと濃厚な甘み…『SHINEシャインマスカット』4種「SHINEシャインマスカット」は、シャインマスカットの