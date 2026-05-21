雨の時期の洗濯のコツを、“洗濯王子”の愛称で知られる洗濯家の中村祐一さんに教わりました。【写真を見る】“部屋干しのニオイ”撲滅ポイントは？守るべき「3つの量」を洗濯家が伝授【ひるおび部屋干しニオイ撲滅への心得「3つの量を守る」ニオイ撲滅には、「衣類の量」「水の量」「洗剤の量」を守ることが大切です。中村さんによるとー「衣類の量」・・・洗濯槽に対して▼縦式洗濯機：6割〜7割ほど▼ドラム式：半分「水の量」