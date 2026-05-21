きのう20日午後8時30分に一夜限りでYouTubeプレミア公開された『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』 が、同時視聴者数30万人を超えた。同日は、バンド初ライブを開催したことから、ファンの間で“青りんごの日”と呼ばれている。【ライブ写真】メイク＆ファッションも話題となった「Harmony」のステージ（全6枚）公開されたのは、「Magic」「Hug」「ライラック」「嘘じゃないよ」「ANTENNA」「光のうた」「soFt-dRink」「ア・