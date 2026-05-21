20日の中日戦で7点差を逆転し、今季初のサヨナラ勝ちを収めた阪神。近年はサヨナラ勝ちの次戦で勝率が高い。コロナ禍を経て延長12回制に戻った2022年以降、サヨナラ勝ちの次の試合は20試合で16勝4敗の勝率8割。昨季は3勝0敗だ。森下が4年目で初となるサヨナラ本塁打でチームにもたらした勢いとムードを持続できるかどうか注目だ。一方、サヨナラ負けの次戦は22年以降の24試合で8勝15敗1分けの勝率3割4分8厘。（シーズン最終