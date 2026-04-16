インドネシアを拠点とした特殊詐欺に関わった疑いで、現地当局に拘束されていた日本人13人が強制送還され、警視庁に逮捕されました。記者：午前9時半です。インドネシアで拘束されていた男13人が羽田空港に到着しました。詐欺の疑いで逮捕されたのは、20代から50代の日本人の男13人です。13人は警察官などを装い、日本国内にウソの電話をかけるなど特殊詐欺に関わっていたとみられ、先月、インドネシアの首都ジャカルタ近郊で現地