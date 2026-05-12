気象庁は今日5月12日「エルニーニョ監視速報」を発表しました。それによりますと、エルニーニョ現象もラニーニャ現象も発生していない平常の状態と見られますが、エルニーニョ現象時の特徴に近づきつつあります。今後、夏までにエルニーニョ現象が発生する可能性が高い(90%)とみられます。4月の実況4月のエルニーニョ監視海域の海面水温の基準値からの差は+0.7℃で、基準値より高い値となりました。エルニーニョ/ラニーニャ現象発