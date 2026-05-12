サカナクションの山口一郎が、話題を呼んでいる「夜の踊り子」の“ミームダンス”を披露し、反響を呼んでいる。【動画】サカナクション山口一郎のいとこが登場バンド名付け親だったサカナクションの楽曲「夜の踊り子」は、5月7日発表の最新「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」において、上昇率73.7％で1位を獲得。インドネシアの伝統的なボートレース「パチュ・ジャルール」で、船首に立って踊る少年の映像と