「ジェチング シーズン5 〜Jae friends Village〜」 (C) A+E GLOBAL MEDIA KOREA トップスターとして走り続ける傍ら、近年は後進の育成という新たなステージでも確かな手腕を発揮しているJAEJOONG(ジェジュン)。自身がCSOを務める芸能事務所・iNKODEから、グループ名を冠した1st EPで4月8日にデビューを飾ったKEYVITUP(キービラップ)のプロデュースを手がけるなど、その手腕にも熱い視線が注がれている。そんな多忙を極める彼