「ジェチング シーズン5 〜Jae friends Village〜」 (C) A+E GLOBAL MEDIA KOREA

トップスターとして走り続ける傍ら、近年は後進の育成という新たなステージでも確かな手腕を発揮しているJAEJOONG(ジェジュン)。自身がCSOを務める芸能事務所・iNKODEから、グループ名を冠した1st EPで4月8日にデビューを飾ったKEYVITUP(キービラップ)のプロデュースを手がけるなど、その手腕にも熱い視線が注がれている。

そんな多忙を極める彼がMCを務め、ゲストの本音を引き出す番組として愛され続けているトークショーが「ジェチング」シリーズだ。

JAEJOONG(ジェジュン)の飾らない素顔が溢れるトークショー「ジェチング シーズン5 〜Jae friends Village〜」 (C) A+E GLOBAL MEDIA KOREA

「ジェチング」はJAEJOONGが肩ひじ張らない気さくなタメ口トークで"友達作り"を楽しむ番組だ。"Jae friends Village"と題された待望のシーズン5では、ジャンルや世代を超えた多彩なゲストを"ヴィレッジ"の住民として迎える。

以前のシーズンにはあった料理コーナーがなくなり、より一層ゲストとのトークの深度がアップ。ここでしか聞けない本音トークを深掘りしていく。さらに、ゲストのバッグの中身から意外な素顔を覗く"ワッツ・イン・ジェチングバッグ"コーナーなど、ファンには堪らない見どころが満載だ。

■JAEJOONGが代表を務めるiNKODE所属のアーティストたちも登場！本田仁美がリーダーを務めるSAY MY NAMEには特別に手料理を振る舞う場面も...

「ジェチング シーズン5 〜Jae friends Village〜」 (C) A+E GLOBAL MEDIA KOREA

特に注目したいのは、JAEJOONGの"プロデューサー"としての顔が垣間見える回だろう。

「#6」には、JAEJOONGがマスターを務めたサバイバルオーディション番組"ボイプラ2"こと「BOYS II PLANET」に出演したドンホン、カンミン、ユメキ、マサト、センが集結。中でも、マサトとセンは、JAEJOONGがプロデュースを手がけ、デビューを控えるグループ"VAYONN(ベイオン)"の一員としても期待を集めているメンバーだ。

バッグの中身を公開するコーナーでは、振付師としても活躍するダンサーのユメキが毎日必ず持ち歩いているという"あるモノ"に注目が集まるなど、それぞれの個性が際立つアイテムが次々に飛び出していく。さらに、センの意外な特技やマサトの驚くべきマジックの実力も明らかに。長年VERIVERYのメンバーとして活動してきたドンホンとカンミンが語る"8歳差の絆"など、世代を超えたエピソードも印象深い。

「ジェチング シーズン5 〜Jae friends Village〜」 (C) A+E GLOBAL MEDIA KOREA

「ジェチング シーズン5 〜Jae friends Village〜」 (C) A+E GLOBAL MEDIA KOREA

「ジェチング シーズン5 〜Jae friends Village〜」 (C) A+E GLOBAL MEDIA KOREA

「ジェチング シーズン5 〜Jae friends Village〜」 (C) A+E GLOBAL MEDIA KOREA

「#11」には、iNKODEに所属するガールズグループのSAY MY NAMEが登場。代表であるJAEJOONGの手料理が食べたいというメンバーたちのリクエストに応え、特別に"トックク"を振る舞う一幕も。

リーダーのヒトミ(本田仁美)がメンバーの裏話や寮生活のルールを明かせば、「代表のフィードバックが理解できなかった」と正直に告白するメンバーも...。タメ口モードと礼儀の境界線で戸惑う彼女たちとの貴重な師弟トークは、家族のような温かさも感じられ、JAEJOONGのプロデューサーとしての愛情の深さが伝わってくるようだ。

「ジェチング シーズン5 〜Jae friends Village〜」 (C) A+E GLOBAL MEDIA KOREA

「ジェチング シーズン5 〜Jae friends Village〜」 (C) A+E GLOBAL MEDIA KOREA

■EXOのD.O.(ディオ)ことド・ギョンス、Jay Park(パク・ジェボム)らとの顔合わせも実現！

「ジェチング シーズン5 〜Jae friends Village〜」 (C) A+E GLOBAL MEDIA KOREA

「ジェチング シーズン5 〜Jae friends Village〜」 (C) A+E GLOBAL MEDIA KOREA

他にも、「#5」にはMOMOLAND、「#12」にはApinkといったK-POPシーンを彩る新旧スターたちが次々とヴィレッジを訪れる。

そして「#10」では、JAEJOONG曰く"顔を合わせること自体がとても新鮮で不思議な感覚だった"と明かした後輩、EXOのD.O.(ディオ)ことド・ギョンスとの初対面も実現。ファンだと公言し続けてきた実力派バラード歌手ナ・ユングォンと揃って登場したギョンスは、ユングォンの代表曲を本人と一緒にデュエットバージョンでリリースした制作の裏側や、調理兵として服務した入隊中の話を語るなど、レアなエピソードが深掘りされる。

「ジェチング シーズン5 〜Jae friends Village〜」 (C) A+E GLOBAL MEDIA KOREA

「ジェチング シーズン5 〜Jae friends Village〜」 (C) A+E GLOBAL MEDIA KOREA

さらに、韓国ヒップホップ界を牽引するJay Park(パク・ジェボム)がプロデュースを手がけ、自ら代表を務めるレーベル初のボーイズグループとして2026年1月に正式デビューしたLNGSHOT(ロングショット)を引き連れて登場した「#14」も必見。"タメ口モード"が難しい新人たちの緊張を、どのようにJAEJOONGが解きほぐすのかもぜひ見届けたいところだ。

「ジェチング シーズン5 〜Jae friends Village〜」 (C) A+E GLOBAL MEDIA KOREA

「ジェチング シーズン5 〜Jae friends Village〜」 (C) A+E GLOBAL MEDIA KOREA

公私共に繋がりの深い面々から、今回が初対面となる新鮮な顔ぶれまで。ゲストとのトークを前のめりで楽しむ"素のJAEJOONG"とその魅力が、各回から滲み出るはずだ。

文＝川倉由起子

放送情報

ジェチング シーズン5 〜Jae friends Village〜

放送日時：2026年4月26日(日)0:00〜

※毎週(日)0:00〜ほか

2025 JAEJOONG JAPAN ARENA TOUR “RE:VERIE”

放送日時：2026年4月25日(土)21:10〜

素直になれなくて

放送日時：2026年4月29日(水)6:15〜

※毎週(月)〜(金)6:15〜

チャンネル：衛星劇場(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ