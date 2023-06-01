【モデルプレス＝2026/04/13】TikTokで話題のインフルエンサー・夏芽すずと完熟フレッシュの池田レイラが、4月13日発売の「ヤングマガジン」20号（講談社）巻末グラビアに登場。抜群のスタイルを披露している。【写真】21歳人気芸人“リアル同級生”と水着グラビア◆夏芽すず＆池田レイラ、デジタル写真集1年ぶりにリリース“ガチ同級生コンビ”として人気を集める夏芽と池田。ペアでは3作目となるデジタル写真集が1年ぶりにリリー