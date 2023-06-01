夏芽すず＆池田レイラ「ヤンマガ」グラビアで美スタイル際立つ “ペアでは3作目”デジタル写真集リリース
【モデルプレス＝2026/04/13】TikTokで話題のインフルエンサー・夏芽すずと完熟フレッシュの池田レイラが、4月13日発売の「ヤングマガジン」20号（講談社）巻末グラビアに登場。抜群のスタイルを披露している。
【写真】21歳人気芸人“リアル同級生”と水着グラビア
“ガチ同級生コンビ”として人気を集める夏芽と池田。ペアでは3作目となるデジタル写真集が1年ぶりにリリース。今回は「春夏秋冬」をテーマに季節ごとのグラビアを届ける。
今号の表紙は本郷柚巴。巻中グラビアには滝沢京花が登場する。（modelpress編集部）
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【写真】21歳人気芸人“リアル同級生”と水着グラビア
◆夏芽すず＆池田レイラ、デジタル写真集1年ぶりにリリース
“ガチ同級生コンビ”として人気を集める夏芽と池田。ペアでは3作目となるデジタル写真集が1年ぶりにリリース。今回は「春夏秋冬」をテーマに季節ごとのグラビアを届ける。
◆表紙は本郷柚巴
今号の表紙は本郷柚巴。巻中グラビアには滝沢京花が登場する。（modelpress編集部）
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