株式会社ビックカメラは4月10日（金）、応募受付中のフォトコンテスト「BicCamera Photo World 2026」のゲスト審査員を発表した。 ゲスト審査員に決定したのは、お笑いコンビ「かが屋」の加賀翔さん。雑誌やWEBメディアにてカメラマンとして連載を持つなど、カメラや写真への造詣が深い芸人さんだ。 「BicCamera Photo World 2026」は、ビックカメラが主催するフォトコンテスト。2025年に続き、2026年にも開催が1月に決定