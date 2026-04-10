ビックカメラ主催フォトコンのゲスト審査員に、かが屋・加賀翔さんが決定 「BicCamera Photo World 2026」、5月15日（金）まで応募受付中
株式会社ビックカメラは4月10日（金）、応募受付中のフォトコンテスト「BicCamera Photo World 2026」のゲスト審査員を発表した。
ゲスト審査員に決定したのは、お笑いコンビ「かが屋」の加賀翔さん。雑誌やWEBメディアにてカメラマンとして連載を持つなど、カメラや写真への造詣が深い芸人さんだ。
「BicCamera Photo World 2026」は、ビックカメラが主催するフォトコンテスト。2025年に続き、2026年にも開催が1月に決定した。応募締め切りは5月15日（金）までとなっている。
ゲスト審査員 加賀翔（かが屋）さんのプロフィール
加賀翔（かが屋）さんマセキ芸能社所属のお笑いコンビ「かが屋」として活動（2015年結成） 「キングオブコント」にて2019年、2022年に決勝進出 写真撮影が趣味・特技であり、Nikon プロフェッショナルフォトグラファー認定を受ける 雑誌やWebメディアでカメラマンとして連載を持つほか、テレビ番組の企画でもカメラマンを務めるなど幅広く活躍 2025年には中森明菜さんを撮影した写真展「43rd ANNIVERSARY AKINA NAKAMORI PHOTO EXHIBITION」を開催