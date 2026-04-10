株式会社ビックカメラは4月10日（金）、応募受付中のフォトコンテスト「BicCamera Photo World 2026」のゲスト審査員を発表した。

ゲスト審査員に決定したのは、お笑いコンビ「かが屋」の加賀翔さん。雑誌やWEBメディアにてカメラマンとして連載を持つなど、カメラや写真への造詣が深い芸人さんだ。

「BicCamera Photo World 2026」は、ビックカメラが主催するフォトコンテスト。2025年に続き、2026年にも開催が1月に決定した。応募締め切りは5月15日（金）までとなっている。

ゲスト審査員 加賀翔（かが屋）さんのプロフィール

加賀翔（かが屋）さん

BicCamera Photo World 2026

開催概要

賞（ビックカメラギフトカード）

マセキ芸能社所属のお笑いコンビ「かが屋」として活動（2015年結成） 「キングオブコント」にて2019年、2022年に決勝進出 写真撮影が趣味・特技であり、Nikon プロフェッショナルフォトグラファー認定を受ける 雑誌やWebメディアでカメラマンとして連載を持つほか、テレビ番組の企画でもカメラマンを務めるなど幅広く活躍 2025年には中森明菜さんを撮影した写真展「43rd ANNIVERSARY AKINA NAKAMORI PHOTO EXHIBITION」を開催応募期間：2026年1月15日（木）～5月15日（金） ※当日必着 募集部門：自由部門、ネイチャー部門、スマートフォン部門、アンダー18部門 受賞発表：2026年8月予定 審査員長：熊切大輔 審査員：織作峰子、ハービー・山口、山口規子 ゲスト審査員：加賀翔（かが屋）最優秀賞：100万円分（1名） 金賞：30万円分（各部門1名） 銀賞：20万円分（各部門2名） 銅賞：10万円分（各部門2名） 佳作：3万円分（各部門10名） ゲスト審査員賞：20万円分（1名）