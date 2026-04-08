チャンネル登録者数278万超のYouTuber「ばんばんざい」が、2026年4月4日にチャンネルを更新。解散を考えていたことを明かした。元メンバーと食事会「あの時思ってたことも全部言った」ばんばんざいは、ぎしさんとみゆさんによる男女2人組YouTuber。週4日の動画公開を続けてきたが、2026年2月11日にチャンネルを更新してから、動画がアップされていなかった。3月30日、約1か月半ぶりに動画を公開し、事務所を退所したことを報告。「