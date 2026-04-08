チャンネル登録者数278万超のYouTuber「ばんばんざい」が、2026年4月4日にチャンネルを更新。解散を考えていたことを明かした。

元メンバーと食事会「あの時思ってたことも全部言った」

ばんばんざいは、ぎしさんとみゆさんによる男女2人組YouTuber。週4日の動画公開を続けてきたが、2026年2月11日にチャンネルを更新してから、動画がアップされていなかった。

3月30日、約1か月半ぶりに動画を公開し、事務所を退所したことを報告。「皆さん正直、解散するんじゃないかって思ったと思う」としつつ、YouTubeは続けると明言していた。

4月4日に公開された動画では、久しぶりに会ったという二人が、お酒を飲みながら語らった。

ばんばんざいから離れ、チャンネルを更新していなかった期間は、二人とも「めっちゃ楽しかった」という。一方でみゆさんは、「楽しかったけど、ふわふわしてたよ、ずっと」「平日が撮影だったじゃん。平日に何もないみたいな現象が起きて、私、メインは『ばんばんざい』だったんだって改めて思ったよ」と本音を明かした。

また、休止期間中に、元メンバーのるなさんと3人で食事したという。ぎしさんは、脱退してから久しぶりにるなさんに会ったそうで、「俺ちょっと緊張したし、向こうもしてたよね」と明かした。

食事会は楽しいものになったようで、ぎしさんは「あの時思ってたことも全部言ったり、今だからこそ言えることとか、お互いの反省してることもちゃんと語って、けっこういい会だったね」と振り返った。

「俺らの中ではいいリスタートが切れたのかな」

動画の中盤、休止前について、みゆさんが「（ばんばんざいは）順調に進んでたわけではない」と語りだした。

ぎしさんは「このタイミングなのかな...とはちょっと思った」と、解散がよぎったことを明かし、みゆさんも同意した。

みゆさんは解散はしたくなかったが、「いろいろみんなで会話していく中で、もしかしたら解散してしまうのかもしれない」と感じたことがあったという。

更新を再開できたことは、二人とも「本当よかった」と語った。ぎしさんは、一時的にばんばんざいの活動から解放され、「動き方も変わるし、新しくリスタートみたいな感じ」「俺らの中ではいいリスタートが切れたのかな」と前向きだった。

みゆさんは改めて「ばんばんざいって名前は続けていきたい」と思いを明かし、ぎしさんも「そうね。あとはもう楽しくいくだけじゃん」とうなずいた。